Air Europa inicia o ano com descontos em todos os destinos

A Air Europa está relançando a campanha Time To Fly, com ofertas em todos os destinos operados pela companhia e máxima flexibilidade, permitindo uma troca gratuita. A Time To Fly é válida até 17 de janeiro de 2021 e inclui bilhetes com voos até 15 de dezembro de 2021.



Saindo de São Paulo, é possível encontrar passagens para Madrid a partir de R$ 2491,95. Saindo de Salvador, passagens para Lisboa estão a partir de R$ 2606,24. Fortaleza (CE) e Recife (PE), que retornam com as frequências da Air Europa em março de 2021, possuem passagens para Roma a partir de R$ 2702,15 e R$ 2755,92, respectivamente.



As ofertas são válidas para viagens até 15 de dezembro, exceto entre julho e agosto, e todas permitem a alteração de data, hora, origem e destino gratuitamente, pagando apenas a diferença da tarifa caso a original não esteja disponível. As tarifas não incluem despacho de bagagem.

