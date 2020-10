Air Europa retomará rota ligando Salvador a Madri

Voos serão realizados seguindo os novos protocolos (divulgação)

Como parte de seu plano de retomada de rotas internacionais, a Air Europa irá duplicar o número de voos na América Latina, até o final de 2020, com ampliação de frequências e incorporação de novos destinos, aumentando em 72% a oferta de assentos.

No Brasil, a companhia aérea já voa com duas frequências semanais entre São Paulo e Madri desde julho e, a partir de 16 de dezembro, soma mais uma operação com a rota Salvador-Madri duas vezes por semana, com o Boeing 787 Dreamliner.

Wilson Andrade (divulgação)

Homenagem

Wilson Andrade, Cônsul da Finlândia na Bahia e Sergipe, será condecorado como Cavaleiro de 1ª classe da Ordem do Leão da Finlândia. A medalha, que é concedida às pessoas que prestam relevantes serviços ao país, será entregue pelo Embaixador da Finlândia no Brasil, Sr. Jouko Leinonen, assim que a situação decorrente da pandemia do novo coronavírus permitir.

Felipe Rezende (foto: Emanuela Boccia)

Destaque baiano

Felipe Rezende, de Salvador, foi um dos dez artistas que teve o seu trabalho selecionado, na sétima edição do Prêmio EDP nas Artes, para expor no Instituto Thomie Ohtake, em São Paulo. A mostra começou no último dia 17 e segue até 10 de janeiro de 2021.

Rezende é formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia. Trabalha sobretudo com o desenho e suas possibilidades expansivas, constituindo um encontro com o cotidiano e elementos nele contidos. O labor e as deambulações, o entorno e seus restos, as pequenas histórias e os casos de dimensão pública servem de material para construção de narrativas visuais num liame entre ficção e realidade.

Expansão

A marca infantil Alphabeto acaba de inaugurar três novas lojas na Bahia - duas na capital, no Salvador Shopping e Shopping Barra, e outra no Boulevard Shopping, em Feira de Santana. Essas inaugurações fazem parte do projeto de expansão que teve início em setembro. “Estar na Bahia é uma imensa satisfação para nós. Já temos duas lojas no interior, em Itabuna e Vitória da Conquista, e agora chegamos com mais força ao estado, que é uma praça extremamente estratégica”, conta Sergio Pereira, diretor comercial da marca.

Palco flutuante

O cantor Bell Marques fará show especial, no dia 01 de novembro, em Fortaleza (CE). Por lá, o artista baiano será atração da 4ª edição do projeto ‘Marina Al Mare’, promovido pelo Marina Park Hotel. O palco da apresentação será flutuante, ancorado na marina do hotel. O público poderá assistir ao agito através do canal interno de TV do Marina Park ou das janelas dos próprios quartos. Além de Bell, o evento contará com show de Rafa e Pipo Marques, no dia 31 de outubro.

Ballet Bahiano de Tênis (foto: Alô Alô Bahia)

Reabertura

Após sete meses fechado e funcionando apenas por meio virtual, o Ballet Bahiano de Tênis, comandado por Tânia Gordilho, retomou na última segunda-feira as aulas presenciais seguindo todos os protocolos de segurança. “Nós do BBT nos preocupamos ao máximo com a segurança de nossas alunas e colaboradores e, seguindo rigorosamente os protocolos de reabertura para escolas de dança, estamos de portas abertas”, nos disse Gordilho. Fundado em 1976, o BBT funciona na Graça, em Salvador.

Estreia adaptada

O promoter Dudu Barros promove a estreia da oitava temporada da festa Quinta Sem Salto, amanhã, das 17h às 23h, no Cien Fuegos Restaurante, no Rio Vermelho. O evento – que já aconteceu em locais como A Borracharia e Camarote Salvador – retorna em um formato menor, seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Dessa vez, a festa vem um formato reduzido, com mesas, e respeitando as regras de distanciamento e higienização, mas com a mesma animação e a mesma alegria. Haverá duas pistas de dança”, promete Barros.

Panorama

- Um grupo chiquérrimo saiu de Salvador para jogar golf em Campos do Jordão. Foi de jatinho particular, só mordomia. Na volta, três testaram positivo para o novo coronavírus.

- Filha de Mariana Lisboa e Lula Vasconcelos Pereira, Marina Lisboa vai reunir um grupinho para noite de sushi, nesta quarta (21), comemorando aniversário.

Aniversário de Patsy Scarpa: décor assinado por Bel Francez (reprodução redes sociais)

- Baiana radicada em São Paulo, Bel Francez assinou a produção e decoração do aniversário de 39 anos de Patsy Scarpa. A comemoração, sábado, no Fazenda Boa Vista, contou com apresentação do DJ Gabriel Salvia.