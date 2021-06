Air Europa voltará a ter voos entre Madri e Salvador em julho

O diretor geral da Air Europa, Romero Gonzalo, disse que os voos entre Salvador e Madri voltarão a partir de 20 de julho, com frequência semanal, podendo dobrar a partir de setembro. A novidade foi dita em reunião virtual com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, nesta quarta-feira (2).

Os desembarques no aeroporto de Salvador, segundo o diretor, serão às terças-feiras, às 19h50, com partidas para a capital espanhola às quartas-feiras, às 15h30. Já em setembro, a ideia é ter um segundo horário aos domingos.

“É uma boa notícia contar com o retorno de mais um voo internacional no momento em que o setor aéreo ensaia uma retomada, estreitando esta parceria que sempre tivemos com a Air Europa e com o povo espanhol, que possui grande representatividade no nosso Estado”, afirma Bacelar.

Gonzalo destaca a importância da Bahia para a Espanha. “A Bahia historicamente é sempre muito atraente para os espanhóis, que possui um conhecimento profundo sobre este estado, e, por outro lado, temos uma comunidade muito grande de espanhóis morando na Bahia, destino sempre muito bem acolhido pelos espanhóis e pelos europeus”, considera.

A Air Europa será a segunda companhia aérea internacional a voltar a voar para a Bahia após a suspensão de voos com a segunda onda da pandemia. Em abril, a TAP retornou os voos para Lisboa saindo da capital baiana.