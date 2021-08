Airbnb abrigará temporariamente 20 mil refugiados do Afeganistão

A empresa norte-americana de hospedagem Airbnb informou nesta terça-feira (24) que fornecerá moradia temporária para 20 mil refugiados do Afeganistão em todo o mundo.

Segundo a empresa, o projeto será financiado pela própria Airbnb, junto ao seu presidente-executivo, Brian Chesky, e pelas doações enviadas à sua instituição de caridade, Airbnb.org.

"Estamos fornecendo essas moradias por meio de agências de reassentamento e parceiros, que estão em coordenação direta com os refugiados e aconselhando sobre suas necessidades quanto ao tempo de permanência", disse uma porta-voz da empresa.

"Embora estejamos fornecendo apenas moradia temporária, temos o compromisso de hospedar essas famílias pelo tempo que precisarem."

No último fim de semana, o Airbnb.org trabalhou com parceiros para alocar 165 pessoas refugiadas, que chegaram aos Estados Unidos, em moradias seguras.

De acordo uma autoridade da Casa Branca, 21.600 pessoas foram retiradas de Cabul, em voos militares e de coalizão dos EUA, em um período de 24 horas desde a manhã desta segunda-feira (23).

No início deste ano, o Airbnb.org divulgou a criação do Fundo para Refugiados de US$ 25 milhões para expandir seu apoio aos refugiados e requerentes de asilo em todo o mundo.