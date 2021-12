Ajude as vítimas da chuva: Voluntárias Sociais arrecadam alimentos, água e roupas 

A partir deste domingo (26), o grupo Voluntárias Sociais da Bahia ( VSBA) estará mobilizado para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas que caem em diferentes regiões do estado.

Quem quiser ajudar poderá entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede das VSBA , localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. A mobilização ocorre ao longo dos próximos dias, sem prazo para encerramento.

Leia mais notícias sobre o impacto da chuva na Bahia



A campanha, batizada de Bahia Solidária, conta com a participação do povo baiano para amenizar o sofrimento das pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas nos últimos dias. A instituição é presidida pela primeira dama do estado, Aline Peixoto.