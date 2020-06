Alan Sanches e Duda Sanches testam positivo para coronavírus

Duda e Alan Sanches (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Alan Sanches e o vereador Duda Sanches, ambos do Democratas, testaram positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito neste sábado, 13, pelo deputado, em seu perfil no Instagram. Agora, pai e filho cumprem isolamento para evitar o contágio.

Alan contou que já havia feito o teste no último dia 3, mas deu negativo. Contudo, teve uma perda de olfato e de parte do paladar, o que o levou a realizar novamente o teste, que saiu na sexta-feira, 12, com o resultado positivo.

