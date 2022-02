Alan Santos lembra proposta do Real Madrid de Zidane: 'Momento importante'

Um dos reforços do Vitória para a temporada 2022, o volante Alan Santos por pouco não foi jogador do Real Madrid. Há quase 10 anos, ele foi procurado pelo clube espanhol para integrar o Castilla, o time B dos Merengues - que, na época, era comandado por Zinédine Zidane. Mais tarde, pela equipe principal, o francês se tornou o primeiro técnico tricampeão da história da Champions.

A ida para a Espanha, porém, não deu certo. Alan atuava pelo Santos e, segundo ele, o clube não aceitou negociá-lo.

"Em 2013 [na verdade, em 2014], eu tive uma proposta do Real Madrid, que era Zidane o treinador. O Real Madrid B. Quando o Casemiro foi para o Porto, eles vieram atrás de outro volante e eu estava bem no Santos. O Santos recebeu a proposta e não aceitou me negociar. Ali foi um momento muito importante para mim", lembrou.

No início de 2015, Alan Santos deixou o Peixe e acertou com o Coritiba. Para o volante, foi na equipe que veio o auge de sua carreira, em 2017. Naquela temporada, disputou 40 partidas, todas como titular, e marcou dois gols. Depois, passou por clubes brasileiros como Botafogo e Chapecoense, participando das Séries A e B do Brasileirão.

Agora, ele está prestes a conhecer também a terceira divisão, e pretende dividir vasta a experiência com os companheiros mais jovens do elenco.

"Em 2017, eu estava no Coritiba, creio que foi o melhor momento da minha carreira profissional em termo de jogos, confiança, maturidade emocional e psicológica. Creio que foi uma das melhores temporadas que vivi. As experiências que já tive dentro do futebol, nesses 13 anos como profissional, tanto jogando fora como aqui no Brasil.... São nove campeonatos da Série A, um da Série B e agora Série C", afirmou.

"Posso cooperar, com um pouco da minha experiência, para ajudar os jovens a tentar encurtar alguns caminhos", completou.

Até aqui, Alan Santos participou de três partidas pelo Vitória saindo do banco de reservas. Mas terá sua primeira oportunidade como titular neste fim de semana, quando o time encara o Vitória da Conquista. A decisão foi antecipada pelo próprio Dado Cavalcanti, em entrevista ao programa BN Na Bola, da Rádio Salvador FM, e comemorada pelo jogador.

"Eu, no início da temporada, tive covid, tive febre, então ainda estou no processo, ganhando a forma física. Creio que vou poder ajudar muito e colaborar com meu trabalho dentro de campo, para que a gente possa alcançar nosso objetivo, que é a vitória", falou.

"A nossa equipe tem muito a evoluir ainda, tem muito espaço. A gente crê no nosso crescimento durante o longo tempo de trabalho. Lógico que a gente está em busca do resultado. (...) Sabemos que o time [Vitória da Conquista] está pressionado, mudou de treinador. Mas a gente também sabe que é uma decisão, para que a gente possa dar mais um passo rumo a nosso objetivo, que é classificar", seguiu.

O Vitória encara o xará de Conquista neste domingo (13), às 16h, no estádio Lomanto Júnior, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O Leão é o 6º colocado da competição, com 5 pontos, e entra no G4 se ganhar o duelo. Já o rival é o lanterna, com apenas um ponto.

Confira outros trechos da entrevista de Alan Santos:

Trabalho de Dado Cavalcanti

Um trabalho muito consistente. Lógico que tem pouco tempo de trabalho, mas ele já tem colocado sua filosofia de jogo, seu pensamento. Como eu falei, a gente tem ainda muito espaço para crescimento e evolução. Vamos nos conhecer dentro de campo taticamente e tecnicamente. Com certeza, o Vitória vai ter muito a ganhar com todos os jogadores que tem à disposição.

Evolução da equipe

A gente tem ganhado muita forma física, parte tática também. Dado tem implantado o estilo de jogo e nós temos cada vez mais ganhado força em todos os quesitos, para que possamos impor nosso jogo e crescer no momento certo da competição. O primeiro passo é classificar. Depois, o segundo passo é ir adiante pelo objetivo do título.

Pressão por estar fora do G-4

Estar em um time grande como o Vitória, a pressão é sempre de buscar resultado. Tem que ter disputa de título. O Vitória não pode ficar fora da classificação do Campeonato Baiano. Lógico que a gente que chegou agora sabe do histórico passado, mas nosso primeiro objetivo, pela camisa pesada que o time tem, é classificar. Creio que o Vitória tem que brigar sempre por título, principalmente no Campeonato Baiano.

Jogo perigoso contra o Conquista

Lógico que a gente perde alguns pontos pela mudança de treinador deles - porque a gente vinha analisando eles e, quando muda treinador, muda a filosofia, a forma de jogar. Mas creio que, pelo pouco tempo [da troca], não tenha tanta mudança. Para eles e para a gente também é um desafio muito grande. Nós estamos brigando para classificar. Eles, lá atrás, de sair da área de rebaixamento. Vai ser uma decisão, um jogo muito competitivo. Vamos em busca do resultado.