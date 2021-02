Alarcon Pacheco não é mais gerente de futebol do Vitória. Nesta sexta-feira (5), ele se reuniu com o presidente do clube, Paulo Carneiro, e pediu desligamento. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O profissional chegou ao rubro-negro em janeiro de 2019, quando a gestão ainda era de Ricardo David, e permaneceu após Paulo Carneiro assumir a presidência. Mas, com o atual mandatário, o então gerente de futebol trabalhava mais nos bastidores.

Alarcon Pacheco construiu carreira no CRB, onde ficou por sete anos, de 2011 até o final de 2018, quando entregou o cargo após a má campanha do time na segunda divisão nacional.

No entanto, a história dele em Maceió tem mais sucesso do que fracasso: foi campeão alagoano cinco vezes e participou de dois acessos à Série B (2011 e 2014), além de um rebaixamento à Série C (2012).