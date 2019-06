Alemães compram toda cerveja de cidade para impedir neonazistas de beber

Um grupo de moradores de Ostritz, na Alemanha, resolveu esgotar o estoque da bebida da cidade para impedir que participantes do evento Shield and Sword, que reúne um público de extrema direita, de beber.

Segundo a coluna E+, do Estadão, os dois mil moradores temiam a ação de neonazistas durante a atração no último fim de semana e decidiram comprar todas as cervejas disponíveis em todos os supermercados da região. “Nós secamos os neonazistas”, explicou Georg Salditt, um ativista local, em entrevista ao The Insider.

A polícia proibiu bebidas alcoólicas no evento justamente por causa das fortes tendências discriminatórias dos participantes, identificados como neonazistas pelas autoridades.

No Twitter oficial do departamento de segurança local, os agentes comemoraram a retirada de 200 litros de cerveja no sábado, 22. “Continuamos a impor a proibição do álcool nesse evento em Ostritz”, diz a legenda da foto em que os policiais aparecem recolhendo os produtos. Confira.