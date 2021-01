Alemanha visa extensão do lockdown para combater nova variante do coronavírus

A premiê da Alemanha, Angela Merkel, está terminando de costurar acordo com líderes regionais para que o lockdown contra o coronavírus seja extendido até meados de fevereiro em todo o país.

O lockdown atual, que serve para a maioria das lojas e escolas, tem validade até o dia 31 de janeiro. Além da prorrogação, o governo também vai criar uma estratégia de reabertura 'justa e segura'.

O governo federal também propôs que as pessoas sejam obrigadas a usar máscaras nas lojas e nos transportes públicos, e que a ajuda às empresas alemãs deve ser melhorada por conta da ampliação das medidas contra o coronavírus.

As novas infecções no país têm caído nos últimos dias, mas virologistas estão preocupados com a disseminação de uma variante mais transmissível do vírus.