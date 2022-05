Alerta ligado: Bahia venceu apenas três dos 14 jogos que fez fora de casa em 2022

A derrota do Bahia para o Tombense, na última sexta-feira, por 1x0, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, ainda ecoa na cabeça dos tricolores. O Esquadrão não conseguiu jogar bem, foi derrotado pelo então lanterna do Brasileirão e viu o time mineiro vencer a primeira partida em sua história pela Série B.

O revés em si não tira o Bahia do G4 da Segundona. O tricolor caiu uma posição e, com 16 pontos, está na terceira colocação entre os 20 clubes. Mas a campanha ruim da equipe fora de casa liga o sinal de alerta para a sequência da temporada.

O time ainda não conseguiu engrenar quando atua longe de Salvador. Em cinco jogos, venceu apenas um, contra o Náutico, por 1x0, nos Aflitos, pela segunda rodada. Depois disso, ficou no empate por 1x1 com o CSA, no Rei Pelé, e sofreu derrotas em sequência para Ituano, Vasco e Tombense, todas por 1x0. O que representa um aproveitamento de 26,7%.

Enquanto os 100% de aproveitamento jogando na Fonte Nova são responsáveis por manter o tricolor brigando na parte de cima da tabela, o momento ruim como visitante faz com que o time se afaste cada vez mais da primeira colocação.

Após a derrota para o Tombense, por exemplo, o Bahia viu a distância para o líder Cruzeiro aumentar para seis pontos. Já a diferença para o Grêmio, primeiro time fora da zona de classificação, é de três pontos. Apesar disso, os baianos não podem sair do G4 na próxima rodada, pois levam a melhor nos critérios de desempate.

“A gente precisa ver o que vai acontecer na frente. Hoje a gente perde gordura e vão ter equipes que vão encostar na gente. Perdemos a folga de três pontos e vamos ter a folga de um ponto ou dois. Vai depender dos resultados. Então não é tanto e no final do Campeonato pode fazer diferença”, disse o técnico Guto Ferreira.

Retrospecto

Por sinal, o desempenho ruim do Bahia jogando fora da Fonte Nova não é uma exclusividade da equipe na Série B. Esse ano, o tricolor venceu apenas três das 14 partidas que fez como visitante. Foram ainda quatro empates e sete derrotas.

Dos três triunfos que conseguiu, dois foram pela primeira fase da Copa do Nordeste, contra Campinense e Sergipe, ambos por 3x1. No Campeonato Baiano, o passou em branco e não venceu nenhum dos quatro jogos fora de casa: foi derrotado por Juazeirense e Atlético de Alagoinhas e terminou no empate com Bahia de Feira e Vitória.

O tricolor também ainda não venceu fora pela Copa do Brasil. No único confronto que teve, empatou por 1x1 com o Azuriz, em Pato Branco, no Paraná. O resultado levou a decisão para os pênaltis e o Bahia ficou com a vaga nas oitavas de final.

Os comandados do técnico Guto Ferreira agora vão ter dois jogos em sequência dentro de casa para se recuperar na competição. No próximo sábado, o tricolor encara o Criciúma, às 16h30, na Fonte Nova. Já na quarta-feira seguinte, o adversário será o Sport.

Diante do Criciúma, o Bahia vai ter o retorno do volante Rezende, mas perde o atacante Marco Antônio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Guto Ferreira vai ter a semana cheia para ajustar a equipe e definir a escalação.

“Nós temos um tempo agora até a partida, mas depois acaba, né? Depois é só jogo, jogo e jogo. Aí, nós precisamos, sim, de conversa, de mostrar nos vídeos, e maturidade para entender rápido as informações. É aí que nós temos que torcer”, finalizou o comandante do tricolor.