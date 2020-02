Alessandra Negrini agradece Guajajara após desfilar de indígena: 'Uma honra'

A atriz Alessandra Negrini agradeceu à ativista Sonia Guajajara a ajuda no bloco Acadêmicos do Baixo Augusto, que saiu em São Paulo neste domingo (17). Fantasiada de índia, Negrini provocou polêmica nas redes sociais. "Foi uma honra", escreveu a atriz compartilhando uma foto com Guajajara.

De body preto, cocar indígena e pintural corporal, a atriz afirmou que desfilava em solidariedade ao povo indígena. Ela contou que o artista plástico Benício Pitaguary, que é indígena, usou jenipapo e urucum na pintura. "Foi uma experiência linda, você aqui na minha casa, com meus filhos e amigos , compartilhando seu conhecimento e talento de forma tão generosa!", afirmou Negrini.

Desde o desfile, o tema da fantasia de índio voltou aos assuntos mais comentados do Twitter. A atriz foi acusada de apropriação cultural. "Essa parada que a Alessandra Negrini ta fantasiada de indio, mas que ela recebeu uma “autorização” de indígenas, então pode. Vamos supor que um branco peça autorização para alguns negros pra usar a fantasia de “Nega Maluca”, estaria ok?", questionou um usuário.

Mas houve outras opiniões. "Alessandra Negrini é musa do carnaval paulistano, ela tem holofote nessa época do ano. E, aproveitando o destaque, levou outras indígenas ativistas. Concordo quanto à questão da visibilidade, mas ela teve autorização de indígenas e permitido por quem a acompanhou", ponderou outro.