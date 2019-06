Alex Escobar revela problemas de relacionamento com filho

Durante o programa "Tamanho Família", da TV Globo, o apresentador Alex Escobar admitiu que tem problemas no seu relacionamento com seu filho do meio, Pedro, de 18 anos. Alex tem outros dois filhos.

"O Pedro...A gente tem dificuldades, mas eu tenho fé que a gente ainda vai conseguir se chegar mais", afirmou ele.

Ele também falou sobre seus outros dois filhos: Mariana, de 21 anos, também filha de seu primeiro casamento, e Francisco, 3, fruto de seu relacionamento com a atual mulher, a jornalista Thamine Leta.

"Eu tento ser o melhor pai possível, gosto de ser pai. Tenho uma proximidade grande com a Mariana, a gente é muito chegado. Acho que ainda sou confidente dela. O Francisco...Eu já nem pensava mais em ser pai, me casei pela segunda vez", disse ele.

Mais tarde, ele foi surpreendido pela presença do filho no programa. Emocionado, ele abraçou o caçula.