Alexi Laiho, vocalista e fundador da Children of Bodom, morre aos 41 anos

Alexi Laiho, guitarrista, vocalista e fundador da banda Children of Bodom, morreu aos 41 anos. Um comunicado foi publicado em sua página oficial no Instagram, confirmando a morte do músico.

"Um dos mais renomados guitarristas do mundo, Alexi Laiho, morreu. O músico, mais conhecido como vocalista do Children of Bodom, morreu em sua casa, em Helsinki, na Finlândia, na última semana."

Sem citar a causa ou o dia da morte, o comunicado informou que ele "sofreu com um problema de saúde ao longo dos últimos anos".

Alexi fundou a Children of Bodom em 1993 junto com o baterirsta Jaska Raatikainen. A banda de metal fez seu show de despedida em dezembro de 2019. Em 2020, Alexi formou o Bodom After Midnight, gravando três músicas e um clipe, que ainda serão lançados.

"Estamos destruídos com a morte repentina de nosso querido amigo. Palavras não podem descrever esse choque e a profunda tristeza que sentimos", afirmaram Daniel Freyberg, Mitja Toivonen e Waltteri Väyrynen em comunicado. Os músicos integram a Bodom After Midnight.

Eles também publicaram uma homenagem ao músico na rede social da banda. "Nossa jornada como banda tinha apenas começado."

"Estamos todos devastados. Pedimos por privacidade e a compreensão todos nesse momento difícil. O funeral do meu irmãozinho será em um lugar privativo", afirmou a irmã do músico.