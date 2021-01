Alisson Farias e Van reforçam o Vitória contra o Avaí

O técnico Rodrigo Chagas ganhou dois reforços para o jogo contra o Avaí, quarta-feira (13), às 19h, no estádio Ressacada, em Florianópolis. O atacante Alisson Farias e o lateral direito Van se juntaram ao elenco rubro-negro na capital catarinense e estão à disposição para o duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois se recuperaram de lesão e viraram opção na reta final do torneio. Em 16º lugar, o rubro-negro soma 37 pontos e está a apenas um do Figueirense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por isso, toda força extra é bem-vinda. Adversário da vez, o Avaí é o 7º colocado, com 47 pontos.

A última vez Alisson Farias entrou em campo foi no dia 22 de outubro, quando o Vitória empatou em 1x1 com o Guarani, no Barradão. Autor de cinco gols, ele fez 19 jogos na temporada. Van fez a mesma quantidade de partidas e jogou pela última vez em 22 de dezembro, na derrota por 3x0 para o CSA, no estádio Rei Pelé.

O elenco do Vitória treinou na manhã desta terça-feira (11) no centro de treinamento do Figueirense, no município de Palhoça, a 23 km de Florianópolis, cidade para a qual viajou após a goleada por 4x0 sofrida diante do América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Apesar de poder contar com Alisson Farias e Van, o técnico Rodrigo Chagas terá duas baixas. O atacante Ewandro, com um trauma no joelho, e o volante Guilherme Rend, com um incômodo na coxa, retornar para Salvador e passarão por tratamento na Toca do Leão.