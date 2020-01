Alisson Farias quer reeditar parceria com Léo Ceará no Vitória

Apresentado oficialmente pelo Vitória nesta segunda-feira (20), o atacante Alisson Farias disse que pretende reeditar uma dupla que deu certo no ano passado. Em 2019, ele atuou junto com Léo Ceará no CRB. "Léo e eu fizemos uma boa campanha pelo CRB no ano passado. Esperamos que aqui no Vitoria esse entrosamento possa dar certo", afirmou o atacante. "Espero entrosar com todos, não só com o Léo, e poder ajudar o Vitória", completou.

Juntos durante a Série B do Campeonato Brasileiro, Alisson e Léo Ceará lamentaram o fato da equipe alagoana não ter conseguido o acesso à Série A no final da temporada. Com 55 pontos, a sete do G4, o CRB terminou a segunda divisão na 7ª colocação. A experiência fez ele aprender que o clube não pode vacilar como mandante.

"Tem que ter sequência no elenco. Independente se não for muito bem, se chegar peça depois para ajudar a gente. Ano passado fizemos uma boa campanha, mas falhamos em casa (pelo CRB). Esse ano tem que ser diferente. Aqui dentro de casa a gente é muito forte. A torcida do Vitória é apaixonada", disse Alisson, que se mostrou disponível para atuar em diferentes funções.

"Não tem posição fixa para mim. Gosto de jogar nas três da frente. Gosto de fazer gols, dar assistências. Espero esse ano ajudar bastante os centroavantes", projetou o atleta de 23 anos, que teve o primeiro contato com Geninho nesta segunda-feira. O treinador se apresentou na Toca do Leão após se recuperar de uma cirurgia nos olhos. "A primeira impressão foi boa. Tem uma carreira vencedora. Ele disse que confia no grupo, que vai ajudar. Está todo mundo fechado aqui. Tem que ser transparente com ele também".

O time principal do Vitória estreia na temporada no sábado (25), às 16h, quando recebe o Fortaleza, no Barrdão, pela Copa do Nordeste.