Alisson Santos revela dica de Geninho: 'Um pouco mais de calma'

Revelado na Toca do Leão, Alisson Santos já atuou 20 vezes com a camisa profissional do Vitória, mas ainda não conseguiu balançar a rede. Ansioso pelo momento de comemorar o primeiro tento, ele contou que a atual comissão técnica rubro-negra vem o orientando sobre como se portar ainda das traves rivais.

"Desde quando o professor Geninho chegou no clube, ele conversou comigo. Pediu para eu ter um pouco mais de calma na tomada de decisão no último terço. O professor Ricardo Silva também me ajuda nos treinamentos de finalização", disse o atacante de 19 anos.

Nessa temporada, ele entrou no decorrer de sete dos 11 jogos feitos pelo Vitória. Na estreia da Série C do Brasileiro, sábado (9), às 17h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém, Alisson deve começar no banco outra vez, mas se diz pronto para ser titular.

"Me sinto muito preparado. Venho trabalhando para isso. Para quando a oportunidade aparecer, poder aproveitar da melhor maneira possível. (...) Busco estar sempre aproveitando as oportunidades. Acredito que quem começar jogando vai estar pronto para dar o melhor", afirmou Alisson Santos.

A tendência é que Geninho mantenha a dupla de ataque formada por Roberto e Dinei, utilizada no triunfo por 2x0 contra o Glória, que classificou o Vitória à terceira fase da Copa do Brasil. O técnico deu atenção especial às finalizações no treino desta terça-feira (5).

Inclusive, Alisson reconhece que precisa aprimorar esse fundamento. "O que eu preciso melhorar acredito que é a finalização e a tomada de decisão ali no último terço". O atacante marcou um dos gols do Vitória no jogo-treino contra o Five FC, realizado no último fim de semana, no Barradão. "O treinamento é muito importante, mas espero poder marcar também durante os jogos na Série C. Acredito que o gol no treino vai me ajudar a ter confiança", projetou Alisson.