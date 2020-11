Allan do Carmo fala sobre os preparativos para buscar a vaga nos Jogos de Tóquio: ‘Tem que se desdobrar’

O baiano Allan do Carmo já escreveu o nome na história, mas quer acrescentar um novo capítulo nela. Ele é o único brasileiro que competiu na prova masculino de maratona aquática em Olimpíadas. Depois de disputar os Jogos de Pequim, em 2008, e do Rio de Janeiro, em 2016, o nadador de 31 anos quer a vaga para ir a Tóquio no ano que vem.

Para conquistá-la, não está medindo esforços. No ano passado, depois de falhar na primeira seletiva, ele se mudou de Salvador para o Rio de Janeiro com o objetivo de focar no desafio. Como está sendo morar longe dos amigos e familiares? O que mudou nos treinamentos? Quais as dificuldades de se preparar em meio a uma pandemia? O próprio Allan do Carmo responde neste episódio do Bate-Pronto.

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

Também é possível escolher o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Nadador baiano Allan do Carmo vai brigar por vaga nos Jogos de Tóquio (Foto: Satiro Sodré/rededoesporte.gov.br

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.