Almoço empresarial do Alô Alô Bahia será realizado no Porto de Salvador

Com a consolidação do Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia como um dos mais importantes eventos empresariais do estado, a próxima edição deixará de ser realizada em restaurantes e passará a ocupar os salões de vidro do Porto de Salvador, na Cidade Baixa. O almoço, só para convidados, será realizado em 22 de novembro, com o tema Marketing Digital e Educação Empresarial, quando os presentes conhecerão estratégias atuais para impulsionar seus negócios na internet. Estarão reunidos empresários, executivos, CEOS de destaque, políticos, autoridades e artistas não só da Bahia, como de outros estados.

Porto de Salvador - Debruçado para a Baía de Todos os Santos, o Porto de Salvador tem perfil exportador de produtos e se destaca na movimentação de contêineres, cargas gerais, trigo, frutas e celulose, além de ser um dos principais destinos das rotas de cruzeiros marítimos do litoral brasileiro. Inaugurado em 13 de maio de 1913, ainda é hoje um dos principais do país.

O evento do Alô Alô terá serviço primoroso, assinado pelo Mignon Buffet, de Bruna e Ana Lúcia Martins, e contará com decoração da Tudo São Flores, de Mariana e Leila Bischoff.

Porto de Salvador (foto: divulgação)





Casamento

O casamento de Roberta Goes Fontes (filha de Virginia Maria e Edson Wagner Fontes) e André Valente (filho de Tereza Valente e do saudoso Jorge Valente Filho) será realizado neste sábado (16), a partir das 16h, naquela que promete ser uma das cerimônias mais bonitas deste final de ano. A celebração irá rolar em uma residência que pertence à família do noivo, reformada pelo arquiteto Marlon Gama, no condomínio Encontro das Águas, em Lauro de Freitas (BA). A assessoria será de Rafaela Meccia, com decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula e buffet do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins. Logo após a celebração, haverá show da banda Negra Cor. Promete!

André Valente e Roberta Goes (foto: divulgação)

Cozinha criativa

No início da próxima semana, o chef Gabriel Pontes vai trocar sua antiga cozinha por uma outra, que já tem número e endereço: a Rua das Rosas, nº 148, lugar escolhido para a nova morada do Rangaço, que deve ser inaugurado até o final desse mês. Conhecido pelo cardápio de lanches com memória afetiva que matou a fome de muita gente na pandemia via delivery, o chef baiano está ansioso para cozinhar cercado de pessoas. Quem for ao restaurante vai sentar-se no balcão onde duas ou três vezes por semana será servido um menu degustação com uma sequência de oito a dez etapas de iguarias de se comer com a mão. “Nossa cozinha vai ser aberta, um lugar autoral onde eu vou usar todas as minhas referências regionais e das viagens pela América Latina para fazer o que der na telha mesmo: criar, poder usar algumas coisas mais, proporcionar uma experiência sensorial”, revela.

Lançamento

Brandão Freire lança livro, dia 18, das 14 às 19h, no studio de paisagismo Lánavaranda, no Caminho das Árvores. A publicação, batizada de “Advogado promovido a jardineiro”, apresenta o olhar do autor sobre a compreensão da verdadeira essência e aborda os desafios da transição profissional. Antes um advogado com uma rotina estressante, Brandão achou no paisagismo um novo propósito de carreira e comanda uma das empresas mais requisitadas da cidade no seguimento. “A vida é feita de escolhas... e há 10 anos, escolhi ser o protagonista da minha”, nos disse.

Brandão Freire (foto: divulgação)



Livro especial

A empresária Aurora Mendonça está produzindo um livro especial em homenagem ao amigo, o joalheiro Carlos Rodeiro, que faleceu em julho, em decorrência de um tumor no cérebro. A publicação ficará pronta em dezembro e contará com algumas fotos exclusivas registradas por Fernando Torquatto. Diversas imagens, inclusive, serão feitas neste sábado, no Museu de Arte Moderna da Bahia, com a participação da modelo baiana radicada em São Paulo Shirley Pitta, que faz parte do casting da Joy Management. Em conversa com o Alô Alô, Aurora revelou que está completamente imersa nesse projeto.

Fernando Torquatto e Aurora Mendonça (foto:divulgação)





Reabertura - Um dos principais museus de Salvador, o Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, voltará a funcionar na próxima quinta-feira, 21 de outubro. O espaço estava fechado desde o início da pandemia, em março de 2020. Para marcar a retomada, será montada uma exposição com trabalhos do pintor e professor Alberto Valença, que poderá ser conferida até o dia 30 de janeiro de 2022, de segunda a sexta, exceto terça, das 14h30 às 18h.

Reconhecimento - O Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, no sul da Bahia acaba de ser eleito o melhor resort do mundo na 34ª edição do Readers’ Choice Awards (Prêmio Escolha dos Leitores, em tradução livre) da Condé Nast Traveller. Além disso, o Uxua também foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor resort da América Latina. O prêmio Condé Nast Traveler Readers´ Choice Awards é o mais antigo e prestigiado reconhecimento de excelência na indústria de viagens e contou, em sua última pesquisa, com a participação de mais de 800 mil leitores.

Curso on-line - O antropólogo Antonio Risério ofertará seu primeiro curso on-line em novembro. 2022: Em Busca da Nação acontecerá aos sábados, às 10h, e é destinado a todas as pessoas interessadas - ou preocupadas - com o país. O curso, que acontece através do Estúdio Varal 710, também poderá ser acompanhado de modo assíncrono. “ O que pretendo é olhar o Brasil de forma engajada e, ao mesmo tempo, com um curto e

necessário distanciamento, que desautomatize a nossa percepção. Tudo com propósito que não se contém em plano meramente crítico-teórico - visando, antes, a contribuir para ações transformadoras. Chegamos a um momento em que é preciso repensar em todas as dimensões a sociedade brasileira”, comentou Risério. O programa do curso, valores, descontos e demais informações estão disponíveis no instagram @varal710. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

Antonio Risério (foto: divulgação)