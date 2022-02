Alô Alô Bahia e Licia Fabio promovem concorrido almoço de relacionamento em Trancoso

O portal Alô Alô Bahia, ao lado da promoter Licia Fabio, reúne convidados para almoço especial de relacionamento. O evento será no dia 26 de fevereiro, em Trancoso, no sul do estado. Na lista de convidados, executivos, CEO´s e grandes empresários que estarão passando o período (que seria realizado o Carnaval) no vilarejo baiano.

O encontro, que terá formato intimista e seguirá todos os protocolos vigentes, acontecerá em um dos restaurantes mais emblemáticos do local, o Maritaca, de Márcia Taliberti, na entrada do Quadrado.

“Iremos fazer um encontro entre amigos para reunir marcas que estão apostando e fazendo a diferença não só em Trancoso, mas em toda a Bahia”, nos disse Licia Fabio.

Licia Fabio (Foto: divulgação)



Endereço emblemático

O Maritaca é um dos endereços mais emblemáticos de Trancoso já há mais de duas décadas. Não tem quem visite o disputado destino no sul da Bahia e não conheça o restaurante comandado por Márcia Taliberti localizado na entrada do Quadrado. Seja em sua área interna ou no belo jardim, todas as mesas têm algo em comum: um grupo animado de pessoas colocando o papo em dia e desfrutando do menu do lugar.

Restaurante Maritaca (Foto: divulgação)







Repertório

Gilmelândia será uma das atrações do ‘Alô Alô Folia’. A cantora está preparando um repertório especial para o evento, marcado para 26 de fevereiro. “Trancoso é um lugar mágico. O meu cantinho do Coração, É uma honra para mim ter sido convidada pelo Alô Alô Bahia e pela querida Licia Fabio para participar desse evento, que irá conectar pessoas que acreditam no grande potencial de Trancoso e da nossa Bahia”, nos disse.

Gilmelândia (Foto: divulgação)





Presença confirmada

O publicitário baiano Nizan Guanaes, que está passando uma temporada em Trancoso, no sul do estado, já está com agenda bloqueada. No próximo dia 26, irá ao restaurante Maritaca, de Marcia Taliberti, por um motivo especial. Vai prestigiar o almoço de relacionamento promovido pelo portal Alô Alô Bahia em parceria com a promoter Licia Fabio. O encontro, marcado para começar às 13h, contará com grandes marcas e reunirá uma lista enxuta de apenas 100 convidados. “O Alô Alô Bahia e Licia estão juntos fazendo um trabalho incrível pela Bahia. Irei prestigiar”, adiantou Guanaes.

Nizan está por trabalhando em home office e fazendo reuniões de forma remota com empresários e executivos para a sua consultoria. “A N Ideias é uma organização exponencial que trabalha em rede. Ninguém trabalha para mim. Eu trabalho com grandes profissionais que tem suas próprias empresas”, finalizou.

Nizan Guanaes (Foto: divulgação)







Desembarque imediato

Depois de rápida viagem aos Estados Unidos, Duda Derani e o marido, o advogado Leonard Ward Cruz, seguem para temporada baiana. Na próxima sexta-feira, os dois desembarcam em Trancoso, onde são habitués. Duda e Leonard estavam em Nova York com a mãe dela, a elegante Tania Derani.

Duda Derani e Leonard Ward Cruz (Foto: divulgação)









Em família

Ivete Sangalo está aproveitando dias de descanso ao lado da família em Boipeba, no Arquipélago de Cairu, no litoral baiano. Segundo informações do Alô Alô Bahia, a cantora está desde segunda-feira no destino onde aproveita a estrutura de uma propriedade com um total de 16 suítes, praia privativa e pista de pouso. A artista fica por lá até domingo, quando retoma sua agenda de compromissos.



Programação especial



O Palladium Grand Hotel acaba de anunciar que preparou diversas experiências para comemorar os 10 anos do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, em Mata de São João, na Bahia. Entre as atrações confirmadas, está um show da cantora Daniela Mercury, no dia 02 de abril, além da realização de eventos esportivos e gastronômicos.