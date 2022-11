Alô Alô Bahia reúne lideranças empresariais para evento de fim de ano

O Alô Alô Bahia, maior portal social e empresarial da Bahia, promove seu tradicional evento de fim de ano, em 12 de dezembro, a partir das 13h, no Restaurante Amado, em Salvador. O ‘Almoço de Negócios’ vai reunir lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação para dialogar sobre o futuro.



O Alô Alô possui o compromisso de ser protagonista de grandes debates da atualidade, promovendo eventos empresariais de grande relevância e impacto na sociedade.



Em 2022, o site realizou encontros com o publicitário Nizan Guanaes e o historiador Leandro Karnal e, ao lado do Jornal CORREIO, organizou o I Fórum ESG da Bahia, que contou com a participação de especialistas com ampla experiência em questões ambientais, sociais e de governança corporativa.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia