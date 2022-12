Alô Alô Bahia reúne lideranças empresarias durante evento de fim de ano em Salvador  

Camila Marinho apresentou o evento, que contou com show de Bebel Gilberto e palestra de Mariana Lisbôa , da Suzano

Uma tarde especial, de muitas trocas, inspirações e desejo em comum de um 2023 maravilhoso. Foi nesse clima de congraçamento e boas energias que o Alô Alô Bahia realizou seu último evento oficial em 2022: o tradicional Almoço de Negócios, que reuniu cerca de 180 convidados no Restaurante Amado, na tarde desta segunda-feira (12). Além de celebrar as conquistas deste ano, o encontro deu início à temporada de projetos de verão do portal.

Lideranças, empresários, executivos, agentes de transformação e parceiros foram recebidos pela jornalista Camila Marinho, mestra de cerimônias do evento, e tiveram a oportunidade de assistir à palestra de Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior empresa de celulose do mundo. Em sua fala, a executiva abordou temas como sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão, que fazem parte do seu dia a dia como profissional e, também, como incentivadora de projetos sociais: “Abra sua gaiola, encontre sua janela, use suas asas...e siga voando”, disse.

Após a participação da executiva, foi a vez da cantora Bebel Gilberto entreter os convidados com música. Uma das artistas mais celebradas de sua geração, a intérprete fez uma apresentação sob medida, com direito a homenagens ao seu pai, o cantor e compositor baiano João Gilberto, e à Gal Costa, que faleceu recentemente. Na escolha de repertório, a versão em inglês de “Baby” e “Eu vim da Bahia”, de Gilberto Gil, sucesso na voz de João Gilberto, entre outros clássicos da música brasileira.

O almoço do Alô Alô Bahia teve patrocínio do Sebrae Bahia, XP Private, Guebor Toyota, Moura Dubeux, Circuito G10, Tania Bulhões, Clínica Carolina Dias, Laboratório Sabin, Mosello Lima Advocacia, Escola Concept Salvador e Petrobahia; apoio da TD Produções, Fernanda Brinço, Uranus 2, Amavi Assessoria, Restaurante Amado, Hiperideal e Jornal CORREIO e apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

*Confira a cobertura completa no aloalobahia.com e também no correio24horas.com.br.

Fotos: Elias Dantas, Márcio Reis, Jeferson Peixoto, Lucas Moura e Daniel Santos.





Ana Coelho, CEO da TV Aratu

Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO

Rafael Cunha Guedes, diretor do Grupo Guebor.

Rafael Furlanetti, sócio-diretor da XP

Eduarda Dubeux, gerente de Marketing da Moura Dubeux

Luiz Mendonça Filho, fundador do Grupo LM

Lucas Reis, presidente da ABMP

Felipe e Thayse Mendonca

Aline Lima, da Criativos, e Júnior Rocha, da Meninos Rei.