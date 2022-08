Alô Alô Bahia traz Leandro Karnal para evento empresarial em Salvador

Leandro Karnal vem a Salvador para evento empresarial comandado pelo Alô Alô Bahia (Foto: Caio Gandra/divulgação)

O portal Alô Alô Bahia trará Leandro Karnal para movimentar o mercado baiano, no dia 9 de setembro, durante evento apenas para convidados, em Salvador. Na oportunidade, Karnal falará sobre ‘valores e ética no espaço corporativo’. A ideia é apresentar um panorama atual sobre o assunto, em plateia formada por empresários e executivos.

Um dos mais populares historiadores da atualidade, Leandro combina sagacidade e bom-humor para estimular os brasileiros a refletirem sobre temas cruciais para compreender a realidade do país e conhecer o ser humano. Com um repertório de temas e interesses que o aproximam de audiências mais heterogêneas, Karnal ficou conhecido por trazer a história de volta ao debate cotidiano.

“Trazer um grande nome como Karnal para Salvador ajuda a proporcionar um debate de alto nível, levando informações que impactem de forma positiva na comunidade local e na interface com o empresariado”, destaca Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.

Lançamento

O empresário baiano Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, está lançando um edifício residencial no prédio do antigo Hotel Glória, no Rio de Janeiro. O empreendimento será apresentado a clientes e imprensa em novembro e contará com 266 apartamentos, com área de 70 a 314 metros quadrados. O prédio histórico pertencia ao fundo árabe Mudabala e foi comprado pelo Opportunity em 2020, passando por reformas de restauro e modernização das instalações. A previsão é que fique pronto em 2026.

Exposição Sagrada Geometria (Foto: divulgação)

Última chamada

Foi prorrogada até o próximo sábado a exposição “Rubem Valentim (1922-1991) – Sagrada Geometria”, na Pinakotheke São Paulo, no Morumbi. A mostra reúne quase 100 trabalhos do artista baiano, em pinturas e desenhos, e ainda suas esculturas. A curadoria é de Max Perlingeiro e a entrada é gratuita.

Thanara Schönardie e Mailson Alves (foto: Tiago Mota/divulgação)

Inauguração

Ex-figurinista da Rede Globo, Thanara Schönardie acaba de inaugurar uma loja própria, que leva seu nome, em Praia do Forte. O local, comandado por ela e pelo sócio Mailson Alves, conhecido como DJ Chocolat, é um reflexo das vivências de Thanara e une moda, arte e decoração, com grande atenção à sustentabilidade. Além do trabalho autoral em moda masculina, feminina e infantil, o espaço conta com os sapatos artesanais do designer pernambucano Jailson Marcos, itens de decoração da Pipi Studio e uma seleção de velas da londrina Jo Malone.

Tauana Caldas (Foto: Fernando Fernandes/Divulgação)

Moda e design

A empresária Tauana Caldas inaugurou, sexta-feira, no Horto Florestal, a loja “Meu Look Perfeito”, de aluguel de vestidos de festa. O espaço, que fica no Shopping H Mall, conta com projeto da arquiteta Margarete Setenta. “Sempre teremos os vestidos que estão nas vitrines do mercado de varejo. Então hoje a cliente consegue usar um vestido que está super em alta, pagando cerca 1/4 do valor que ela iria comprar aquela peça”, garante Tauana, que apresentou o espaço durante coquetel para convidados.

Guilherme Magalhães (Foto: Jefferon Peixoto/divulgação)

Ritmo de festa

O arquiteto Guilherme Magalhães celebrou seu aniversário de 30 anos, no último sábado, durante festa concorrida – e animada - na Casa do Carnaval, no Pelourinho. O agito teve DJs e banda de fanfarra, seguindo o mood temático do espaço. Guilherme comanda a Primo Arquitetura, ao lado do sócio Alexandre Martins.



Casamento na Vitória

Eduarda Magaldi e Eduardo Pudell se casaram, sábado, na Igreja da Vitória, com recepção em seguida no Solar Cunha Guedes. “O casamento seria, inicialmente, em junho de 2020, mas adiamos até que nos sentíssemos seguros com a redução de casos e vacinação para Covid-19. Ainda no ano de 2021, realizamos nosso casamento civil em jantar íntimo apenas para a família”, nos disse Eduarda, que é médica otorrinolaringologista especialista em rinoplastia. A festa teve decoração de Ferreira Júnior.

Milton Nascimento (Foto: Marcos Hermes/divulgação)

Documentário

A passagem de Milton Nascimento em Salvador com o show “A Última Sessão de Música”, marcada para 9 de setembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, terá imagens registradas para um documentário que revelará ao público momentos únicos da última turnê do artista. Outras cidades que estão no roteiro na Europa e Estados Unidos, além do Brasil, também entrarão no filme, que mesclará cenas de palco e bastidores. O projeto será lançado ao final da temporada e vai contar com depoimentos de nomes como o do produtor musical, compositor e arranjador Quincy Jones, do saxofonista norte-americano Wayne Shorter, e do músico estadunidense James Taylor.