Alô Alô: Correio lança livro comemorativo com evento na Bahia Marina

'Correio – 40 Anos de Inovação’ é o nome do livro que reúne, em 145 páginas, os principais momentos do jornal ao longo de quatro décadas. Assinada por Nelson Cadena, a obra será lançada durante um sunset para convidados, em 15 de janeiro, na Marina Summer House (Bahia Marina).

“O Correio faz 40 anos no momento em que a mídia passa por muitas transformações. A era digital chegou para ficar e saber como superar os desafios para construir os próximos 40 anos tem sido uma tarefa bastante desafiadora. O jornal carrega na sua história recente importantes marcos que refletem nossa posição de vanguarda na atual imprensa”, afirma Renata Correia, acionista e diretora do Correio.

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O evento marca as comemorações pelos 40 anos do jornal, fundado em 20 de dezembro de 1978 e que começou a circular no mercado a partir de 15 de janeiro de 1979.

Bodas de Prata

Uma celebração de 25 anos de bodas como qualquer casal bem intencionado, quando sobe ao altar, adoraria um dia poder festejar igual... Foram as Bodas de Prata de Rosangela e Marcelo Galindo, anteontem, no restaurante Amado, em Salvador. A noite, irrepreensível, contou com assessoria de Marcelo Franchello e show do cantor Bell Marques. No próximo dia 31, Rosangela e Marcelo reúnem convidados para jantar de Ano Novo na casa de Busca Vida.

(Foto: Acervo Pessoal)

Então É Natal!

A jornalista baiana Ticiana Vilas Boas, esposa de Joesley Batista, vai passar o Natal em Salvador. O casal mantém um apartamento em um dos edifícios mais exclusivos da cidade: o Residencial Adelaide, na Avenida Contorno. Após problemas de Joesley com a Polícia Federal, Ticiana adquiriu uma postura mais discreta: sai pouco de casa, no Jardim Europa (SP), frequenta poucos amigos e não faz mais a alegria das vendedoras da Chanel no Shopping Iguatemi, na capital paulista, onde era uma das melhores clientes do país.

(Foto: Acervo Pessoal)

Feliz Ano Novo!

Aurora Mendonça escolheu Itacaré, no sul da Bahia, para virar o ano. Marcará presença, com o namorado Fernando Torquatto, nas festas promovidas por Victor Oliva.

(Foto: Acervo Pessoal)

Adeus Ano Velho!

Logo após o Natal, o empresário Marcelo Zollinger Filho, que comanda a New Bahia Harley-Davidson, segue para Barra Grande. Vai passar o Réveillon por lá, a bordo de um veleiro.

Hotspot A próxima temporada de verão em Barra Grande promete, como sempre... Entre as novidades esperadas para este ano está a abertura de uma filial do restaurante Soho, que começará a funcionar nesta quinta-feira, dentro do hotel de charme Vila Balidendê. A nova unidade, inspirada nos beach clubs da Europa, será comandada pelos empresários e sócios Steve Saback, Lucas Queiroz e Platini Benitez. O som, por lá, ficará por conta do DJ Alexandre Schnitman e a previsão é que o local funcione até 5 de janeiro.

Aumenta o som O DJ Alok passará o Natal em seu apartamento, em São Paulo, longe dos palcos e reunindo familiares. Ele e a esposa, a médica baiana Romana Novais, estão à espera do primeiro filho do casal. Mas, logo após os festejos natalinos, Alok desembarca em Salvador. Por aqui, fará um show especial, no próximo dia 30, no Festival Virada. Na mesma noite, haverá apresentações de Igor Kannário, Harmonia do Samba, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Psirico.

Parabéns pra você O artista plástico Octavio de Castro Moreno Filho, mas conhecido por todos como Tati Moreno, comemorou aniversário, quarta-feira, entre familiares, na nova casa de praia de seu filho, o também artista Gustavo Moreno, em Itacimirim, no Litoral Norte. Famoso por suas esculturas, muitas delas explorando a temática do Candomblé, Tati também é reconhecido por suas obras espalhadas por lugares públicos de diversas cidades, principalmente da capital baiana.

Layout Com direção criativa de Carlos Pazetto e execução da MChecon, acaba de ser definido o projeto cenográfico do Camarote Salvador 2020, que irá acontecer no circuito Barra-Ondina, no carnaval da capital baiana. O espaço promete inovar com traços brasileiros e ambientes lúdicos, modernos e interativos. "Brasilidade e estética moderna de grandes festivais internacionais são nossas principais referências para o projeto. Modernidade, luz, ousadia e traços brasileiros darão o tom a toda a arquitetura cênica do Camarote Salvador de 2020”, nos disse Pazetto.

Alô Alô Nildo José, Larissa Bicalho, Clarinha e Roberto Calumby, Joãozinho Meirelles, Rosani Romano e Aurélio Cardoso. Beijo, beijo e Maria passa na frente!