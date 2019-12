O jogador Neymar Júnior acaba de deixar Punta del Este, no Uruguai. Ele segue, de jatinho particular, para Barra Grande, no sul da Bahia, onde vai passar o Réveillon. Neymar, como já falamos por aqui, alugou a mansão de Duda Mendonça para curtir os festejos de fim de ano.

Ele embarcou para Barra Grande com os amigos Lucas Lima, Gabriel Medina, Raphael Costa, Gilmar Araújo, Gustavo Almeida e Guilherme Pitta, entre outros.

Neymar e amigos seguem para Barra Grande (Foto: Reprodução)