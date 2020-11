Alok, Brown e Ivete no ‘Natal Sem Fome’ da Mansão do Caminho

Artistas como Alok, Carlinhos Brown, Bruna Lombardi, Nando Cordel e Ivete Sangalo abraçaram a campanha Natal Sem Fome da Mansão do Caminho, lançada pelo Embaixador da Paz e líder espírita Divaldo Franco, uma das mais respeitadas personalidades do Brasil. O objetivo é oferecer alimentos e dignidade no mês de dezembro para mais de dez mil famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, residentes em Salvador e em cidades vizinhas. Há mais de 50 anos, a Mansão do Caminho promove a doação de cestas natalinas através de eventos festivos presenciais na instituição. Este ano, a doação será diferente, em decorrência da pandemia que impôs o isolamento social e fomentou o crescimento desordenado da pobreza no estado. Para doar basta acessar o site www.mansãodocaminho.com.br/NATAL. Os valores arrecadados serão revertidos para a compra das cestas natalinas.





Jammil lança primeiro clipe com novo vocalista





O cantor Rafael Barreto, anunciado em agosto como novo vocalista do Jammil, gravou seu primeiro clipe no comando do grupo. Batizada como Dona de Si, a música é de sua autoria junto com o compositor e baixista Manno Góes. O clipe foi todo gravado em Villas do Atlântico e contou com a participação da modelo Andreza Blena e direção de Gil Alves. O lançamento será na primeira semana de dezembro no Youtube e a música também estará disponível em todas as plataformas. Os fãs do Jammil estão ansiosos para ver o novo vocalista em ação e o grupo promete mais novidades até o final de 2020. Rafael é o terceiro vocalista do Jammil, que já teve Tuca Fernandes, depois substituído por Levi Lima, que este ano resolveu sair do grupo para investir em outras áreas.





Cantores baianos são maioria no novo reality musical Toca o Som





Com a participação de sete baianos (dos dez que se classificaram) foi iniciada a fase semifinal, do novo reality musical Toca o Som, dedicado à renovação da música neste concurso totalmente virtual comandado pelo brasiliense Augusto Rabelo. Agora, a disputa será pelas 5 vagas para a grande final, que terá a condução de Tuca Fernandes. A fase semifinal do Toca o Som terá os mesmos jurados da fase anterior: o cantor Felipe Pezzoni (Banda Eva), a cantora Ju Moraes, o produtor musical Paulinho Rocha, o diretor artístico Gil Alves e o diretor musical, músico e fundador do Harmonia do Samba, Mestre Bimba. Os foliões podem votar no site e por meio da Comissão de Foliões. As votações acontecerão entre até 3/12 e todas serão divulgadas no instagram. Os participantes: Teto Rocha (@tetorocha), Mistro (@mistro_br), Lucas Gerbazi (@lucasgerbazi), Fred Sampaio ( @fredsampaio7), Virou Bahia (@viroubahia), Íris Lima (@irislimaofc), Ron Calasans (@roncalasansoficial), Jonny (@jonnysuassuna), Neto Muniz (@netomunizf) e Vivi Nascimento (@vivinascimento.oficial).





Cantora baiana na coletânea Grão da Música 2020

Com a cantora Joana Terra a Bahia está representada na coletânea Grão de Música 2020 que reúne representantes de 14 estados e acompanha o 7° Prêmio Grão de Música. Elifas Andreato assina a capa, além de toda a identidade visual e o troféu da premiação. A cerimônia será no dia 03 de dezembro, com transmissão gratuita para todo Brasil, ao vivo, pelo canal do Youtube (youtube.com/premiograodemusica).





TUM-TUM-TUM*





1 Sábado, o cantor e compositor SEUILSOM apresenta o show eletroacústico no Blend Gourmet, que fica na Alameda das Algarobas, 567, Caminho das Árvores. No repertório ,clássicos da MPB e o Axé das antigas. O show começa às 20h e o ambiente comporta no máximo 50 pessoas, seguindo todo protocolo de segurança, devido a esse momento de pandemia. O couvert custa R$ 20, as reservas podem ser feitas pelo telefone 71-3208-0505.





2 O grupo baiano A Travestis (comandada pela DJ Tertu) fez o remix da música Tímida, que faz parte do álbum 111 deluxe da Pablo Vittar, que chega hoje em todas as plataformas digitais. Além da Travestis, Alice Glass, Biu do Piseiro, Brabo, Chediak, DJ Anne Louise, Getúlio Abelha, Jaloo, Laysa, Lorena Simpson, Lucas Boombeat, Tomasa Del Real, Veronicat e Weber estão entre os 14 nomes arregimentados pelo DJ e produtor musical Rodrigo Gorky para darem forma aos remixes.





3 O cantor Tom Dantas, que está no Brasil para apresentações na Bahia e em Minas, lança o clipe Toque Divinal, gravado em Paris com participação de Pierre Onassis, antes do governo francês decretar o atual lockdown. Foi durante sua apresentação na Lavagem de Madalena, na França, em 2019, que Tom conheceu Pierre pessoalmente, surgiu ali uma relação afetiva e musical que culminou nessa parceria.