Aluno é atingido por barra com peso durante exercício em academia de crossfit

Um atleta de crossfit foi atingido por uma barra na região do pescoço durante um treinamento em Fortaleza (CE), na sexta-feira (24). A cena foi registrada por uma pessoa que estava gravando os exercícios.

A vítima levanta a barra até a altura do tórax, mas ao tentar levar o equipamento acima da cabeça, a barra cai e atinge o rapaz no pescoço. Com dor, ele ficou ao chão. O nome do atleta não foi informado.

Jovem se acidenta durante treino de crossfit pic.twitter.com/dXsFhU7KjG — WWLBD ✌???? (@whatwouldlbdo) June 30, 2022

A academia onde aconteceu o acidente afirmou que o rapaz vai passar por cirurgia, mas não deu mais detalhes a pedido da família da vítima. O Box Colosso divulgou ainda uma nota de solidariedade.

"A família do Box Colosso, em solidariedade ao aluno MCSX, vem, por meio desta nota, desejar força e pedir a todo os alunos, ex-alunos e amantes de Crossfit que orem pela saúde do nosso atleta que, infelizmente, sofreu um acidente", diz o texto.

"A família Colosso está dando todo o apoio e fazendo de tudo que é possível para ajudá-lo, também estamos em oração pela recuperação dele."