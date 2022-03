Alunos do Colégio Militar têm infecção alimentar após comerem merenda da cantina

Cerca de 20 alunos do Colégio da Polícia Militar, que estudam na unidade Dendezeiros, sofreram uma infecção alimentar após ingestão da merenda fornecida na cantina da instituição de ensino. O caso aconteceu na última quinta-feira (2), após eles comerem pirão de aipim com calabresa.

O colégio informou através das redes sociais que as aulas foram suspensas na terça-feira (8) devido à “necessidade de ajustes do espaço físico da cozinha”, para que o colégio volte a oferecer a merenda escolar aos estudantes.

Após o problema alimentar, a Secretaria Municipal da Saúde enviou uma equipe da Vigilância Sanitária até o local para realizar uma inspeção. Durante a fiscalização, os fiscais de controle sanitário constataram inconformidades no local e decidiram pela interdição do espaço.

“O espaço segue interditado e, após o cumprimento das exigências sanitárias cabíveis, a direção da instituição de ensino solicitará uma nova inspeção para os fiscais da Vigilância Sanitária realizarem uma nova avaliação do espaço”, explicou a SMS através de nota.

Nesta quinta (9), o colégio voltou às redes sociais para divulgar que foi realizada, na terça (8), uma reunião com representantes da Secretaria de Educação do Estado (SEC) e da direção pedagógica e militar da instituição para buscar soluções para o restabelecimento do fornecimento da merenda escolar. Segundo o CPM, em breve eles passarão os detalhes das providências que serão tomadas.

Questionada sobre o surto alimentar, a SEC informou que o CPM Dendezeiros está passando por ampliação e modernização, com investimento da ordem de R$ 15,5 milhões. “Um novo refeitório está sendo construído para atender até 200 pessoas. Em função da obra, que está em andamento, foi necessário utilizar a cantina provisoriamente”, detalhou a pasta por meio de nota.



A SEC afirmou que uma cozinha industrial será montada com as adequações necessárias para o atendimento aos estudantes ainda nesta semana e as aulas presenciais serão retomadas na próxima segunda-feira (14).

