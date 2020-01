Alunos e professores do Odorico Tavares fazem ato em prol do colégio

Estudantes e professores do Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, fizeram um ato na tarde desta terça-feira (7) para pedir pela manutenção da escola. No mês passado, o Governo do Estado anunciou que vai desativar o prédio.

A manifestação foi cultural. Teve espetáculos de danças, música e rap, além de sarau de poesias. Professores e estudantes se alternaram no microfone com palavras de ordem e reforçando o pedido para que o colégio não seja desativado.

A professora de história, Elizabeth Silva cobrou mais compromisso do governo. "Eles estão fechando uma escola que tem desempenho no Ideb acima da média das outras escolas estaduais. Tem estudantes que vem de longe, temos alunos de Lauro de Freitas, que poderiam estudar em seus bairros, mas que fazem questão de vim para Odorico, porque o ensino é bom", disse.

Enquanto as apresentações aconteciam, o advogado Isaac Pereira, 23 anos, entregava uma carta aberta para quem passava na calçada em frente à escola. "É para que fique claro os motivos pelos quais estamos lutando para manter a escola aberta. Fui aluno do Odorico Tavares e graças ao ensino que temos aqui, e que infelizmente não encontramos em todos as escolas públicas, foi que consegui entrar e cursar uma universidade", disse.

Essa foi a segunda manifestação realizada pela comunidade do colégio desde o anúncio do fechamento. Na próxima semana será realizada outra ação. O filme Entre o céu e o subsolo, do diretor Felipe Borges, será exibido para a população. A trama conta a história do colégio e de como ele foi sendo cercado pelos arranha céus do Corredor da Vitória. O local da apresentação ainda está sendo definido, mas ocorrerá na segunda-feira (13).