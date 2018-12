Alunos protestam contra fechamento de escola estadual na Federação

Cerca de 70 estudantes do Colégio Estadual Mário Costa Neto, na Federação, em Salvador, fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (14) com caminhada pelas ruas do bairro a fim de chamar a atenção da comunidade sobre o fechamento temporário da unidade de ensino. Na capital, 19 unidades correm o risco de serem fechadas, atingindo cerca de 11 mil alunos.

De acordo com a professora de matemática Cecília Peixoto, a direção do colégio, que possui 800 alunos em três turnos, foi informada pela Secretaria estadual da Educação (SEC) sobre a "reestruturação" do quadro de docentes e discentes para outra unidade. A pasta, no entanto, negou que a unidade vai ser fechada (saiba mais abaixo).

Ainda de acordo com a professora, a ideia da SEC é que, até 2020, o colégio tenha suas turmas realocadas. O processo deve começar a acontecer ainda este ano com o fim das turmas do período noturno.

"A primeira medida da secretaria seria o travamento das aulas noturnas. Depois disso, os outros turnos vão ser desativados gradativamente", explica a professora.

Ela diz que as mudanças podem dificultar a mobilidade dos estudantes que, em muitos casos, não apresentam condições socioeconômicas para se descolar para bairros vizinhos.

(Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Existe o problema econômico do deslocamento desses alunos, a maioria carente, para outros bairros, que geram um custo para as famílias. Além disso, há todo um problema afetivo, já que essas pessoas criaram um sentimento de pertencimento à escola", pontua Cecília.

Outro lado

Em nota enviada ao CORREIO, a assessoria da SEC negou a unidade esteja sendo fechada. Explicou que, na verdade, apenas o turno da noite será extinto, após a conclusão dos alunos que já iniciaram o ensino médio neste horário.

"A Secretaria da Educação do Estado da Bahia esclarece que não procede a informação de fechamento do Colégio Estadual Mário Costa Neto. Está mantida a oferta de vagas no turno matutino e, no noturno, está garantida a conclusão dos estudos dos estudantes já matriculados. Haverá alteração, apenas, na oferta de vagas para os estudantes do Tempo Formativo Eixo VI. Estes terão suas vagas garantidas no Colégio Estadual Henriqueta Martins, distante cerca de mil metros", explicou a pasta, em nota.

Em relação à matrícula 2019, a diz a SEC, a renovação para estudantes da rede estadual que permanecerão na mesma escola deverá ser feita até a próxima segunda-feira (17), presencialmente ou pelo site www.educacao.ba.gov.br/matricula.

Cronograma

A transferência de estudantes da rede estadual para outra escola estadual será no próximo dia 22 de janeiro, exclusivamente pelo site de matrícula.

Quando aos concluintes do 5º ou 9º ano que estudaram em escola municipal e vão se matricular em escola estadual a garantia do ingresso será dias 23 e 24 de janeiro, presencialmente ou, nos municípios listados no site da matrícula, poderá ser feita também pela internet.

Por fim, esclarece a SEC, a matrícula de alunos novos, oriundos de escola privada, federal, municipal (não concluinte do 5º ou 9º ano) ou de outros Estado será nos dias 25, 28 e 29 de janeiro.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.