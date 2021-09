Alvo de atentado em Itapuã que deixou criança de 9 anos morta é preso

Policiais da 12ª Delegacia (Itapuã) prenderam em flagrante, na terça-feira (28), um homem com um revólver calibre 38. De acordo com as investigações da polícia, ele era o alvo do atentado ocorrido na orla daquele bairro, que vitimou uma criança de nove anos, no mês de agosto. O titular da unidade, delegado Victor Spínola, explicou que o suspeito já tinha passagens por roubo.

“Foi levantado que traficantes da região pretendiam executá-lo, por ele ter cometido assaltos naquela área", disse o delegado. A arma, com cinco munições intactas, deve ser submetida à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O suspeito será encaminhado à audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante.

Em nota, a polícia informou que a localização do homem faz parte das ações realizadas no bairro de Itapuã, com o objetivo de reduzir os crimes violentos letais intencionais (CVLI's) na região atendida pela 12ª Delegacia.