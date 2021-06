Alvo de investigação, ministro Ricardo Salles pede pra sair

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu pedir demissão na tarde desta quarta-feira (23). O pedido já foi atendido pelo presidente Jair Bolsonaro, que o exonerou. A decisão já foi publicada, via decreto, no Diário Oficial da União e informa que a exoneração foi a pedido de Salles.

No mesmo decreto, Bolsonaro nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo chefe da pasta.

A gestão de Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente foi marcada por uma série de polêmicas, uma delas envolvendo a reunião ministerial de 22 de abril de 2020. No encontro, Salles sugeriu a Bolsonaro que o governo aproveitasse a pandemia da covid-19 para "ir passando a boiada", alterando regras ambientais.

Salles também é alvo de inquérito, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), por supostamente ter atrapalhado investigações sobre apreensão de madeira.

A suspeita foi apresentada pela Polícia Federal. Salles nega ter cometido irregularidades. Com informações do O Globo e G1.