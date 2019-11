Amantes de aviões participam de evento mundial

A paixão da humanidade pela máquina é antiga. No entanto, quando esse fascínio se alia à fotografia, surge o spotter, que mais do que um hobby em registrar imagens de aeronaves, é uma paixão que faz com pessoas passem horas buscando as imagens perfeitas de aviões nas pistas de todo o mundo. Neste sábado (16), o aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães foi palco da segunda edição do Spotters Day Global da VINCI Airports, evento que reuniu um grupo de apaixonados que tiveram acesso exclusivo aos bastidores do aeroporto.

Nessa edição, mais que poder fazer as imagens, os participantes também passam a concorrer a um equipamento profissional, na verdade, o spotter que tiver a foto mais curtida nas redes sociais e conquistar a melhor avaliação da Comissão Julgadora da VINCI Airports será o premiado.

Apesar do incentivo, o prêmio não foi o que fez os olhos do piloto Isac Mamede, 26, brilharem na tarde do sábado. Apaixonado por aviões desde criança, ele disse que começou a colecionar tudo que o aproximasse dos aviões: primeiro posters, cartazes, depois decidiu que os fotografaria. "Hoje, aviões e o entardecer são as minhas grandes paixões”, completa. Apesar de já ser profissional, o sonho desse spotter é alçar vôos ainda mais altos em grandes companhias aéreas.

O Spotters Day Global foi o quinto evento voltado para spotters relizado, esse ano, em Salvador (foto: Marina Silva)



Graduada em biologia e atuando profissionalmente na área administrativa de uma escola em São Paulo, Gisele Almeida,37, mais conhecida como Gisele Orquídea, é outra spotter conhecida nos aeroportos brasileiros. A paixão pelos aviões começou na infância, mas foi só em 1998, que o encanto se transformou em imagens. “Passei um tempo afastada porque meu marido não gostava de aviões, mas não se foge desse encantamento e eu voltei com força total”, conta ela, brincando com o fato de viajar o Brasil inteiro, mas de não conhecer muito além dos aeroportos.

Vale salientar que o Spotters Day Global foi realizado, concomitantemente, em 23 aeroportos da rede VINCI Airports mundo afora. Além de observar e fazer fotos dos aviões, os participantes puderam conhecer toda a expertise e know-how envolvido nas operações de todos os aeroportos VINCI Airports. Os apaixonados por aviação e fotografia que quiserem participar da comunidade de spotters do Salvador Bahia Airport devem enviar e-mail para spotters@salvador-airport.com.br.

Apesar de hoje ser visto como um hobby, a observação de aviões surgiu como uma estratégia de defesa, durante a Segunda Guerra Mundial, quando alguns países que sofriam ataques de bombardeiros alemães começaram a encarregar cidadãos para observarem a movimentação de aeronaves, lançando um alerta no caso de aproximação de bombardeiros.