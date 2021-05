Ambev abre 40 vagas para mulheres e negros em programa de formação em T.I.

A Ambev Tech, hub de inovação e tecnologia criado para promover a transformação digital e cultural da Ambev, realizará, entre maio e junho, a quarta edição do Start Tech, programa de formação voltado para o público que deseja ingressar ou alavancar sua trajetória no ramo da tecnologia. Este ano, o Start Tech será voltado para mulheres (cis e trans) e pessoas negras.

No total são 40 vagas para as posições de React (linguagem de programação) e QA (testes de software). As inscrições poderão ser feitas até 16 de junho, no site https://ambevtech.com.br/start-tech/

O Start Tech tem a intenção de capacitar profissionais, sem experiência na área, e inseri-los nos times que atuam em diversos projetos tecnológicos da Ambev Tech. O diferencial do programa é a contratação imediata. “É comum vermos programas que capacitam várias pessoas e, ao final, contratam apenas alguns”, afirma Eduardo Horai, CTO da Ambev Tech. “Aqui, o profissional será contratado desde o primeiro dia de capacitação e já terá direito a todos os benefícios de qualquer outro profissional da Ambev Tech”, complementa.

Pessoas acima de 18 anos e dentro do público-alvo desta edição (mulheres e pessoas negras) pode participar do programa. Não é necessário ter nível superior, conhecimento prévio na área, ter feito cursos ou saber falar inglês. “Estamos buscando pessoas diversas, com histórias únicas, que queiram mudar de vida e fazer parte de um time que vê na tecnologia múltiplas oportunidades de crescimento e de fazer do mundo um lugar melhor”, finaliza Horai.

Até hoje, o Start Tech já capacitou mais de 340 pessoas e teve uma edição em 2020 específica para mulheres. A Ambev Tech possui escritórios em Blumenau-SC, Maringá-PR, Jaguariúna-SP, Sorocaba-SP, Campinas-SP e na cidade de São Paulo, porém, profissionais de todo o país podem se candidatar às vagas, já que o trabalho será realizado remotamente.