Ambev abre mais de 300 vagas de trabalho na área de tecnologia

A Ambev abriu mais de 300 vagas para profissionais de tecnologia, que vão fazer parte da Ambev Tech, hub de tecnologia da empresa, que busca oferecer soluções inovadoras na área. O processo seletivo é totalmente on-line e interessados devem se inscrever no site da Ambev.

Vagas e áreas disponíveis:

Desenvolvimento de software: 130

Arquitetura de software: 24

Dados & Analytics: 25

Produto / Negócio: 27

Infraestrutura: 30

Design: 17

QA: 15

Agilidade: 10

DevOps: 9

Gestão: 21

A Ambev vê a tecnologia como um dos pilares do crescimento da companhia. A empresa tem investido em novos serviços digitais, como o app Zé Delivery, de entrega de bebida gelada, e o BEES, marketplace lançado pra facilitar e desenvolver o micro, pequeno e médio varejista do Brasil.

A Ambev Tech tem escritórios em Blumenau-SC, Maringá-PR, Jaguariúna-SP, Campinas-SP e na cidade de São Paulo, mas as vagas podem ser preenchidas por profissionais de todo país, já que o trabalho poderá ser realizado de maneira remota, presencial ou híbrido. Essa definição será feita ao longo do processo seletivo e nas entrevistas, mas no momento todos os profissionais estão trabalhando de maneira remota.

"Já temos mais de 1600 talentos em nosso time de tecnologia, sendo pelo menos 1200 profissionais ligados ao desenvolvimento de plataformas e soluções para toda a Ambev, de fábricas a escritórios", conta Eduardo Horai, CTO da Ambev. "Estamos passando por um momento de transformação profunda e abrangente na Ambev, que passa pela nossa estrutura, portfólio, comportamentos, forma como nos relacionamos com a sociedade e, também, a maneira de fazer negócios. E a tecnologia é uma peça fundamental nessa transformação", ressalta.