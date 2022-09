Ambev lança novo programa de trainee e selecionados terão experiência fora do País 

Em uma nova edição e ainda mais conectado com a estratégia de negócio. Assim será o Programa de Trainee 2023 da Ambev que está com as inscrições abertas. Nesse ano, além do treinamento dentro das cervejarias e centros de distribuição, os participantes terão oportunidade de vivenciar uma experiência profissional única, fora do país.

“O nosso Programa de Trainee está ainda mais alinhado à evolução cultural da companhia e às estratégias de negócio, além de estar focado no desenvolvimento e preparação dos participantes para que eles possam assumir grandes desafios e criar o futuro junto com a gente. Durante o programa, eles realizarão um projeto em outro país para que consigam ter uma experiência profissional enriquecedora fora do Brasil. Não é preciso saber falar inglês e vamos oferecer todas as condições e suporte para que eles cresçam e inovem fora de casa, incentivando que sempre deem o melhor de si e se superem”, ressalta Marina Cury, Head de Atração de Talentos da Ambev.

A Ambev está em busca de pessoas apaixonadas por inovação, que sonham grande, valorizam a diversidade, tenham perfil colaborativo, sejam curiosas e queiram construir um futuro com mais razões para brindar. Além do Trainee, também estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Ambev - Estágio Regular e o Representa, voltado exclusivamente para pessoas pretas. Serão ofertadas vagas para diferentes áreas de atuação nas unidades da Ambev de todo o País e os candidatos terão acesso a Cidade Ambev, uma plataforma imersiva no metaverso.

Processo seletivo

No Programa de Estágio e no Estágio Representa, os candidatos não são avaliados por idade, gênero e formação acadêmica, além disso os testes de lógica também foram substituídos por games inovadores e interativos. Ao todo, são 4 etapas: Inscrição, Game Além dos Rótulos, #AmbevMeContrata e Desafio #Estags. Já para o Programa de Trainee são 5 etapas: Inscrição, Etapa de Testes, Entrevista Online, Desafio Ambever e Painel Final.

As inscrições para os programas já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 20 de setembro. Os interessados podem saber mais dos programas pelo link: https://www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas/. Para o Programa de Estágio, o único pré-requisito é ter previsão de conclusão de curso universitário entre Dezembro de 2023 a Dezembro de 2024, e a Ambev não exige teste de inglês dos candidatos. No Trainee o pré-requisito é ter previsão de conclusão de curso universitário entre Dezembro de 2019 e Dezembro de 2022.

Metaverso

A era do metaverso já é realidade no recrutamento da Ambev e, a cada edição, a companhia vem investindo em tecnologia para deixar a inovação mais robusta e sólida em seus resultados, mostrando como a gamificação é uma ótima ferramenta em processos de recrutamento e seleção.

No metaverso Ambev, logo após a inscrição, os candidatos podem criar o seu próprio avatar (representação da imagem dos jogadores dentro de um game ou plataforma) com mais de 20 milhões de possibilidades de customização com diferentes tipos de cabelo, roupas, acessórios e tons de pele. Além disso, é possível falar com NPCs (personagem não jogável) que representam os colaboradores Ambev.

Uma novidade dessa edição é que os participantes do Programa de Estágio também poderão interagir com a Cidade Ambev, onde eles terão a oportunidade de participar de jogos que serão realizados em um estádio.

“Estamos cada vez mais investindo em tecnologia e metodologias para deixar os nossos processos mais atrativos e inclusivos. Nosso principal foco é encontrar pessoas que estejam alinhadas com nosso propósito de criar um futuro com mais razões para brindar. O nosso programa de estágio é uma ótima oportunidade para os estudantes possam conhecer mais da cultura da Ambev e estejam preparados para assumir diversos desafios”, afirma Carmella Martinelli, Gerente Nacional de Atração de Talentos.

A Ambev foi pioneira no metaverso desenvolvido pela PushStart, empresa responsável por criar ambientes digitais para diversas companhias no país.