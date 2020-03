Ambev vai produzir álcool em gel e doar produto para hospitais

Diante do avanço de casos confirmados de coronavírus no Brasil, a Ambev já está produzindo etanol e 500 mil unidades de garrafas PET onde será envasado álcool em gel para ser doado a todos os hospitais públicos nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As três capitais, até agora, concentram a maioria dos casos da doença.

A Ambev também montou uma estratégia de logística para entregar o álcool em gel na rede hospitalar. Serão entregues 5.000 unidades em cada hospital público das três capitais municípios.

A demanda pelo álcool em gel segue aumentando nos últimos dias e já existe falta do produto no mercado. "Considerando que uma das restrições para a sua reposição é a embalagem para envase, a Ambev disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas bebidas, que hoje não estão em falta. O álcool virá do processo cervejeiro, além do retirado na produção de Brahma 0.0", disse a companhia, em nota