Ambulantes têm kits repostos após tumulto no primeiro dia do carnaval

Os ambulantes que foram prejudicados durante a passagem de um bloco no circuito Dodô (Barra-Ondina), na quinta-feira (20), receberam os kits de volta. Nesta sexta-feira (21), a Ambev, cervejaria que patrocina o carnaval, repôs o material que eles perderam durante o primeiro dia da folia. No total, 17 trabalhadores tiveram prejuízos.

A confusão aconteceu durante a passagem de um bloco que gerou tumulto entre os foliões e alguns deles caíram por cima do material dos ambulantes. Isopor e sombreiros foram quebrados e os vendedores ficaram desesperados.

Novos kits chegaram um dia depois da confusão (Foto: Gabriel Magalhães/ Divulgação)

A marca informou que não possui estoque para repor os kits danificados, mas que se sensibilizou com o caso e encomendou a montagem dos novos conjuntos de materiais. Eles foram entregues no dia seguinte ao alvoroço.

O prefeito ACM Neto afirmou que a Polícia Militar assumiu o compromisso de reforçar a segurança da folia no Circuito Barra-Ondina, onde tem ocorrido a maioria dos casos de agressão registrados nos módulos de saúde do município.

“Observamos uma preocupação maior no trecho da Barra. Ontem, tivemos o registro de algumas ocorrências, mas já fomos informados pela PM que haverá uma atenção maior nesse trajeto”, disse o prefeito, após reunião com todo secretariado para avaliação da festa.

Foliões caíram sobre o isopor e o sombreiro dos vendedores (Foto: Gabriel Magalhães/ Divulgação)

A Cervejaria Ambev é dona da Skol – cerveja oficial do Carnaval de Salvador há 4 anos – e se prepara todos os anos exclusivamente para fornecer aos ambulantes credenciados pela Prefeitura de Salvador o kit de materiais, antes do início do evento.