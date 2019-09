Americano de 14 anos mata a tiros pai, madrasta e três irmãos

Um adolescente de 14 anos matou o pai, a madrasta e três irmãos crianças a tiros em Elkmont, no Alabama, EUA, na noite da segunda-feira (2). Ele mesmo ligou para a polícia nesta terça para informar o crime.

O pai John Sisk, 38 anos, a madrasta, Mary SIsk, 35, e os três irmãos de 6 anos, 5 anos e 6 meses foram mortos a tiros, de acordo com a CNN. A motivação ainda é ignorada.

Três das vítimas morreram na casa da família. Duas ainda chegaram a ser levadas em transporte aéreo para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e foram declaradas mortas lá.

O adolescente chegou a se desfazer da pistola de 9mm perto de casa, mas levou os policiais até a região para localizá-la. Ainda não se sabe como ele teve acesso à arma.

Primeiro, ao ligar para a polícia, o adolescente falou que estava no porão quando ouviu disparos vindos da casa. Depois, ele confessou o crime. O adolescente está detido em uma instituição para criminosos juvenis, mas ainda não se sabe se ele será julgado como menor ou adulto.

"As escolas do condado de Limestone estão profundamente tristes com o trágico evento", disse Karen Tucker, porta-voz do Distrito Escolar do Condado de Limestone.