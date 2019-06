Americano é condenado à morte por matar seus cinco filhos

Foi condenado à morte nesta quinta-feira (13) Timothy Jones Jr., homem que matou seus cinco filhos em agosto de 2014 na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A decisão foi unâneme.

O homem admitiu que obrigou o filho Nathan, de seis anos, a fazer exercícios até desmaiar e morrer, e algumas horas matou as outras quatro crianças. Ele estrangulou Merah, de oito anos, e Elias, de sete, com as próprias mãos, e Gabriel, de dois, e Abigail, de um, com a ajuda de um cinto.

As cinco vítimas (Foto: Reprodução/Twitter)

Na véspera, sua ex-mulher e mãe das crianças Amber Kyzer, tinha pedido que ele não recebesse a pena de morte porque “os meninos o amavam”. Caso apenas um dos jurados tivesse discordado da condenação, ele receberia uma pena de prisão perpétua sem direito a condicional, como pedia sua defesa.

Durante nove dias Timothy dirigiu com os corpos dos filhos dentro de sacos de lixo em seu carro, até que jogou os restos mortais em um terreno no estado de Alabama.

No julgamento, seus advogados alegaram que ele sofria de uma esquizofrenia não diagnosticada e que ficou transtornado depois que sua esposa o deixou.

Crise no casamento

De acordo com a BBC, Kyzer e Jones se casaram seis semanas após se conhecerem em 2004, quando ambos trabalhavam num parque infantil em Chicago. A mulher explicou que o relacionamento começou a desandar quando o marido se tornou muito religioso e passou a defender que mulheres só devem ser "vistas, não ouvidas".

Ela disse que, quando se separaram, nove anos depois, deu ao marido a custódia das crianças, porque ele tinha um carro e recebia US$ 80 mil dólares por ano como engenheiro de computação.

Kyzer se encontrava com as crianças todo sábado num restaurante da rede Chick-fil-A, especializado em frango.