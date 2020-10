Amigas são mortas a tiros no bairro de São Caetano

Duas jovens foram mortas a tiros na noite desta sexta-feira (30) quando estavam na Rua Francisco Correia da Cunha, em São Caetano. O crime aconteceu em frente a uma casa próxima a um restaurante da rede Subway - moradores destacam que a 4ª Delegacia (São Caetano) fica do outro lado da rua, a cerca de 50 metros.

O duplo homicídio aconteceu pouco antes da meia noite. Ana Carolina Oliveira Barbosa, 21 anos, e Maricarla Santos Oliveira, 28, estavam no local voltando da noite em um bar quando homens se aproximaram atirando nas duas. Eles fugiram.

Policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM) foram até o local após serem alertados de uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítimas por volta das 23h30 da sexta. Ao chegar lá, contudo, os PMs já encontraram as duas mulheres sem vida. Eles acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para perícia e remoção dos corpos. Nenhum suspeito foi localizado ou preso no local.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios/BTS. Autoria e motivação do crime ainda não são conhecidas.