Amigos e familiares dão último adeus à Belina, primeira mulher de Gilberto Gil

Familiares e amigos da professora Belina de Aguiar Gil Moreira, 82 anos, se reuniram no final da manhã desse domingo (01) para o adeus final à primeira esposa do cantor e compositor Gilberto Gil. Antes mesmo do sepultamento, marcado para às 11h, a capela G, do Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, já estava completamente lotada.

Enquanto o corpo da professora deixava o local do velório, os presentes faziam às últimas homenagens ao som de Céu de Santo Amaro. A emoção visível nas faces dos presentes não deixava dúvida de que Belina Gil era uma pessoa querida. A mãe da cantora Nara Gil lutava contra um câncer e faleceu aos 81 anos.

Muito emocionada, a educadora e escritora Mabel Velloso não escondia a emoção do adeus, mas disse o quanto Belina teve um papel fundamental na vida dos seus alunos, amigos e familiares. Pontuou a sua bravura ao manter suas aulas mesmo diante da doença.

A mãe da cantora Preta Gil, Sandra Gadelha e o filho de Gilberto Gil e Flora, o músico Bem Gil também esteve presente à cerimônia. Entre as autoridades que foram dar um adeus final, estava a deputada federal Lídice da Mata, a secretaria estadual de cultura Arani Santana.

Belina foi casada com Gilberto Gil no período de 1965 e 1967. Dessa união, nasceram Marília e Nara Gil. A professora deixa os netos João, Pedro, Lucas e Gabriel.

Belina lutava contra um câncer e deixa duas filhas, além dos netos João, Pedro, Gabriel e Lucas (foto: Carmen Vasconcelos)