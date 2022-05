Amigos viram acidente que matou influencer e cachorro: 'tentamos de tudo'

O acidente que matou o brasileiro Jesse Koz e seu cachorro Shurastey foi testemunhado por um casal de amigos do influencer. Eles estavam viajando juntos rumo ao Canadá quando aconteceu a batida.

O casal Diego Strutz e Roana Petri Celeste publicou, na noite de terça-feira (24), a informação de que estava viajando com o amigo. "Sofremos um acidente muito feio na estrada ontem. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance para salvar o Jesse e o Shurastey, mas infelizmente eles faleceram no local", escreveram.

Roana contou que o casal estava desde a manhã de sábado (21) com a dupla em um acampamento no estado de Oregon, nos Estados Unidos. "Íamos entrar no Canadá juntos. Saímos segunda de manhã, minutos depois o acidente aconteceu", relembra. A amiga conta que também seguiriam juntos, por alguns dias, em direção ao Alasca.

Segundo ela, Koz não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer a conversão à esquerda. "Jesse não conseguiu frear, perdeu o controle do fusca e bateu de frente com o carro que vinha no outro lado", relembra. "Vimos tudo", completa.

O casal divulgou, na noite de terça, uma "vaquinha" para arcar com os trâmites para trazer o corpo de Jesse e Shurastey de volta ao Brasil. "Eles merecem a despedida mais linda que só nos podemos dar", escreveram. A meta de R$ 120 mil foi batida poucas horas depois.

Companheiros de viagem

Jesse viajava pelos países da América no fusca de 1978, apelidado de Dodongo, e o cachorro, Shurastey, um golden retriever.

O plano do influencer era chegar ao Alasca, nos EUA, em setembro. Seria mais um capítulo do projeto "Shurastey or Shuraigow?", brincadeira com a música "Should I Stay our Should I Go", da banda The Clash.

Mais de 400 mil pessoas acompanhavam a aventura pelo Instagram de Jesse. Ao todo, ele visitou 16 países.

No final de 2018, ele passou pela Bahia. Aqui, passou por locais como Porto Seguro, Itacaré e Arraial d´Ajuda até finalmente estacionar em Salvador, onde ficou no apartamento de um seguidor que também tem um golden.

“Estamos encantados com a cidade”, disse Jesse na ocasião ao colunista Alexandre Lyrio. Na capital, ele conheceu alguns pontos turísticos como o Farol da Barra, o Pelourinho e o Elevador Lacerda, sempre com o amigão do lado.