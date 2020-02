Ana Maria Braga se declara após morte de cachorrinha: 'Te amo pra sempre'

A apresentadora Ana Mariga Braga compartilhou com seus seguidores do Instagram uma notícia triste nesta sexta-feira (14). Sombinha, cachorrinha da apresentadora, faleceu aos 11 anos após acompanhá-la em vários momentos.

"Minha Sombrinha! Eu já estou com saudades, eu te amo para sempre", disse ela emocionada com emojis de choro.

No vídeo, a pet apareceu em fotos no trabalho com a apresentadora, inclusive na cozinha, onde alegrava as meninas. "Mas vou sentir seu calor perto de mim", disse a loira em um trecho do vídeo.

Ana Maria Braga está afastada do 'Mais Você' para tratar um câncer no pulmão. Nos últimos dias, a apresentadora se casou com o empresário francês, Johny Lucet.