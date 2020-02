Ana Maria Braga volta ao Mais Você nesta segunda (2)

Depois de ter adiantado para 31 de janeiro as férias que estavam programadas para iniciar somente oito dias depois, a apresentadora Ana Maria Braga, 70 anos, está com data marcada para voltar a comandar o Mais Você. Nesta segunda (3), ela volta a estar à frente do programa matinal que comanda desde 1999 na Rede Globo.

A informação foi divulgada no Bom Dia Brasil desta sexta-feira (28) por Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini, que estavam apresentando o Mais Você durante a ausência de Ana. No final do programa, eles voltaram a divulgar a novidade:

"E a partir de segunda-feira, todo mundo estava esperando pra gente fazer esse anúncio. A partir de segunda, quem está aqui de volta, parceira?", brincou Fabrício Battaglini.

"A dona da casa, gente. Nossa querida Ana vai estar aqui de volta esperando vocês, dando bom dia e falando 'acorda, menina'", afirmou Patrícia Poeta.

E na segunda-feira, nossa maravilhosa está de volta! @ANAMARIABRAGA, a sua casa tá arrumadinha te esperando aqui ???? #MaisVocê pic.twitter.com/Xua3eawRwa — Mais Você (@MaisVoce) February 28, 2020

Câncer

Ana tinha aproveitado o período das férias para tratar um câncer de pulmão descoberto no início do ano e revelado ao público ainda em janeiro. Na época, ao vivo, no Mais Você, ela disse que já tinha iniciado o tratamento. "É uma notícia importante, e eu acho que se faz parte da minha vida, e é importante para mim, eu quero dividir com as pessoas que são importantes para mim, que são vocês que estão aí do outro lado e me dão a oportunidade de estar aqui todos os dias", explicou.

Ela lembrou que essa é a terceira vez que ela descobre um câncer no órgão, só que agora trata-se do tipo mais agressivo da doença, que não é passível nem de radiocirugua, nem de operação - tratamentos utilizados nos episódios anteriores. Ana Maria Braga contou ainda que seguirá sendo acompanhada pelo mesmo profissional. "Meu médico disse que entrou nessa briga comigo como entrou nas outras, para granhar, e eu não tenho dúvida nenhuma que vou ganhar mais essa briga", afirmou.

Além do câncer de pulmão, Ana já enfrentou um câncer de pele, em 1991, e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto.