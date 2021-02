Ana Maria brinca sobre entrevista com eliminado do 'BBB': 'Quarta eu não venho'

Durante o programa Mais Você, desta segunda-feira, 22, Ana Maria Braga fez uma brincadeira sobre o paredão desta semana do Big Brother Brasil 21, no qual disputam os participantes Karol Conká, Gilberto e Arthur.



Todas as quartas-feiras, a apresentadora conversa com o brother ou sister que foi eliminado do reality show da Globo no dia anterior. Depois da indicação de Karol ao paredão, surgiram diversas publicações nas redes sociais sobre a possível entrevista com a rapper e Ana Maria brincou dizendo que não iria trabalhar no dia.



"Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho", disse a apresentadora, rindo. Depois disso, muitos internautas repercutiram memes com a fala da apresentadora.



O comentário foi feito após Ana mostrar um raio-X da semana do reality, com as brigas e a formação do paredão. Neste momento, o repórter Ivo Madoglio revelou que sua aposta era que a rapper seria a participante a tomar o café da manhã com ela no estúdio novo.



Ana Maria Braga já tomou café com Kerline e Arcrebiano, os dois primeiros participantes que saíram do BBB, e Nego Di, o último eliminado, que revelou que Karol Conká manipulava os brothers. O único que não foi entrevistado foi Lucas Penteado, que decidiu deixar o programa.