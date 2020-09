Foto: Divulgação

Ana Paula Matos será anunciada, neste domingo (13), como vice do pré-candidato Bruno Reis à prefeitura de Salvador. O anúncio será feito através de coletiva virtual.

No dia seguinte, às 10h, haverá a convenção do Democratas para divulgar os candidatos do partido para as eleições 2020.

Filiada ao PDT, Ana Paula é professora, advogada, administradora e ex-secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia