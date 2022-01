Anavitória faz público esperar e suspende show em Salvador por causa de covid

Após cerca de duas horas de atraso, o show da dupla Anavitória foi adiado. O evento aconteceria às 18h, neste sábado (8), no novo Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio. O comunicado só foi feito na hora do show, após o atraso, justificando que membros da equipe testaram positivo para covid. Houve frustração e vaias do público. As informações são do portal Alô Alô Bahia.

A apresentação aconteceria com o cantor Nando Reis, que subiu ao palco, dando início ao projeto Circuito Musical Verão 2022. Era a primeira apresentação da dupla após o início da pandemia de covid-19. A nova data do show ainda não foi informada. De acordo com a organização do evento, os shows dos dias 15 e 22 estão mantidos.

Num vídeo publicado nas redes sociais, as artistas explicam a situação:

“A gente tá aqui em Salvador, como vocês já sabem, e era para a gente fazer nosso primeiro show depois desses dois anos (de crise sanitária) hoje, e desde que a gente começou a ensaiar, a gente veio fazendo testes todos os dias, porque a gente queria subir no palco da maneira mais segura do mundo, e ontem quando a gente embarcou para Salvador, estávamos todos com teste negativo, mas hoje depois da passagem de som a gente recebeu um resultado de uma nova coleta de teste e alguns membros da nossa equipe testaram positivo", declarou Ana Caetano, que lembrou que os membros da equipe tinha testado negativo no embarque para a Bahia.

As cantoras contaram ainda que vão fazer isolamento em Salvador até terem certeza de que não estão com a doença. Segundo a assessoria da dupla, o estado de saúde de todos os membros que testaram positivo é estável, ainda assintomáticos. Todos os infectados estão com o ciclo vacinal contra a covid-19 concluído.