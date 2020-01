Anderson defenderá o gol do Bahia contra o Imperatriz

O Bahia vai fazer a segunda partida na Copa do Nordeste terça-feira (28), às 20h, contra o Imperatriz, em Pituaçu. O tricolor não vai repetir o time que empatou sem gols com o Santa Cruz na estreia do regional, sábado (25), no Recife.

O time titular terá pelo menos uma mudança. O goleiro Anderson vai substituir Douglas, que foi expulso no Arruda e cumprirá suspensão.

O técnico Roger Machado já havia feito as três substituições quando Douglas recebeu o cartão vermelho nos minutos finais da partida contra o Santa Cruz. Por isso, o centroavante Fernandão colocou as luvas e foi improvisado no gol. Ele ainda fez uma boa defesa em cobrança de falta e garantiu o empate.

Anderson chegou ao Bahia em 2016 e vestiu a camisa azul, vermelha e branca em 51 jogos.