​​​​​​​Angélica e Luciano Huck vão passar Réveillon na Bahia  

Angélica e Luciano Huck (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Angélica e Luciano Huck já bateram o martelo em relação ao Réveillon. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, o casal irá passar a virada de ano em Trancoso, no sul do estado. Angélica e Luciano vão aproveitar o período para descasar e celebrar a chegada de 2022 ao lado de amigos e familiares.





Brunch natalino

A designer de moda e artista plástica Toia Lemman participa, hoje, às 11h, do brunch natalino da Martha Paiva, na Avenida Paulo VI, em Salvador. Na ocasião, recebida pelas empresárias Sabrina e Carolina Furtado, Toia irá apresentar a nova coleção da Anna Vic. A marca tem a arte como start criativo e usa a moda como forma de expressão.





Corpo e alma

Professora de yoga certificada pela escola indiana World Peace of Yoga School, Thais Khoury comandará a edição de 1 ano do Encontro Karma no próximo dia 11 de dezembro, às 8h, em Salvador, no Trapiche Barnabé. O espaço, palco de diversos eventos culturais e artísticos, acolheu edições anteriores do projeto, promovido pelo seu Karma Studio. “Esse encontro tem como objetivo reunir em um espaço físico as mesmas intenções, movimentos e energia”, nos adiantou Thais, que tem estudos na área e adquiriu vivência em imersões na Austrália e em países da Ásia. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.





ACM Neto (Foto:Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Lançamento

O evento de lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador ACM Neto ao Governo da Bahia terá, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, além de cerca de 40 deputados federais do União Brasil.

O encontro será realizado, amanhã, no Centro de Convenções de Salvador e deve reunir representantes de todos os municípios da Bahia, entre prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais e lideranças.

Haverá ainda uma produção especial no Centro de Convenções, com diversas surpresas, e uma estrutura de apoio na área externa. O uso de máscara será exigido para acesso ao local do evento.





Destaque internacional

A Casa Vista, localizada em Trancoso, no sul da Bahia, foi destaque recentemente no jornal The New York Times. Assinado pelo escritório mk27, que tem a frente o arquiteto Marcio Kogan, o imóvel, como o nome indica, priorizou no projeto a visão ampla das paisagens. Longe das praias que tornam o vilarejo reconhecido mundialmente, a residência foi erguida em um penhasco isolado na região. Totalizado 834m2, o imóvel teve como intuito se assemelhar a uma cabana luxuosa.





Vitrine conceitual de Itamar Musse (Foto: Alô Alô Bahia)

Vitrine conceitual

À frente de um dos principais antiquários do Brasil, localizado no Rio Vermelho, Itamar Musse acaba de abrir uma vitrine conceitual no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. “A ideia de abrir uma vitrine em Praia do Forte foi em conjunto com João Eça (diretor do Tivoli). Nosso objetivo é mostrar ao público que se hospeda no hotel um pouco da cultura e história baiana”, contou ao Alô Alô. “É também uma forma de aguçar a curiosidade dos visitantes, um convite para virem a Salvador”, completou Itamar.